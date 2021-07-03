Мужчина в Челябинской области сделал скульптуру коня из покрышек

Шиномонтажник Виталий Дипринда из Челябинской области сделал скульптуру коня, используя покрышки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У жителя Троицка было достаточно покрышек и свободного времени, и он решил собрать необычную скульптуру. Ее рост составил почти 1,8 метра. Сам вес — 150 кг.

В качестве прототипа скульптуры был выбран конь фризской породы. Подобные лошади крепко сложены и встречаются только в черном окрасе. Этот новый арт-объект уже прозвали «черной жемчужиной».

При этом Виталий в дальнейшем планирует сделать новые скульптуры.

Ранее в Англии появилась необычная скульптура к саммиту G7. На юге Англии в графстве Корнуолл появилась инсталляция в виде участников G7 из сломанных электроприборов. Героями арт-объекта, который получил название Mount Recyclemore, стали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, президент Франции Эммануэль Макрон и другие политики.