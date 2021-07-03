В Петербурге выпускникам выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами

Выпускники одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга получили аттестаты с ошибочными QR-кодами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу районном администрации.

В настоящее время школа готовит новые коды, чтобы выпускники могли подать документы для поступления в вузы.

«Аттестаты с правильными кодами выдадут на следующей неделе, на поступление в вуз этот не повлияет, ведь прием документов у абитуриентов длится до 25 июля», — рассказали в пресс-службе.

По словам представителя администрации района, в данной школе в текущем году было 43 выпускника. Изначально школа сделала один QR-код и опробовала его. Он оказался верен и после этого были сделаны остальные 42, но они оказались с ошибкой.

«Педагогический состав школы и мы приносим свои извинения выпускникам из-за этой ситуации», — отметили в администрации Калининского района Санкт-Петербурга.

В этом году школьные аттестаты в России впервые маркируют QR-кодом. По задумке Минпросвещения, это поможет в борьбе с поддельными документами.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в городе Урюпинск директор школы не выдавала аттестат выпускнику 9 класса из-за долга за питание.