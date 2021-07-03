Москвичи с отрицательным ПЦР-тестом будут получать смс с QR-кодом

Москвичи будут получать смс об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со ссылкой на оформленный QR-код, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам, рассылка таких сообщений начнется в ближайшие дни. Кроме того, в дальнейшем власти намерены отработать технологию рассылки смс с QR-кодами жителям города, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса.

Как рассказал Собянин, на данный момент цифровые сертификаты о защите от COVID-19 уже получили миллионы москвичей и гостей столицы.

В Москве с 28 июня вступил указ мэра о переходе ресторанов на систему QR-кодов. Она подразумевает посещение заведений общественного питания только гражданами, у которых присутствует в наличии подтверждение о пройденной вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Антиковидная мера стала ответом властей на резкий рост заболеваемости COVID-19 в последний месяц.

За минувшие сутки в столице выявили 7 446 случая заражения коронавирусом, были госпитализированы 1 756 человек, скончались 116 пациентов. За весь период пандемии в Москве зафиксировали более 1,3 случаев COVID-19, скончались более 22 тыс. человек.