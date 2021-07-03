В Сочи сняли с рейса пассажира-дебошира

Пассажиру самолета, летевшего из Сочи в Красноярск, отказали в перевозке по причине его агрессивного поведения. Об этом сообщил представитель авиакомпании, передает РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что с рейса Сочи-Красноярск сняли пассажира из-за того, что его ручная кладь из-за жесткой ручки не поместилась в калибратор, и 13-летняя дочь мужчины полетела одна.

«Клиенту отказали в перевозке из-за агрессивного поведения и оскорблений в адрес экипажа, по его вине рейс был задержан на 30 минут. Хотя всего лишь ему нужно было разрешить сделать фото его ручной клади», — уточнил представитель авиакомпании «Победа».

При этом она отметила, что дети старше 12 лет могут летать самостоятельно, девочка захотела совершить полет.

Представитель компании добавила, что бортпроводники не снимают с рейса клиентов. Касательной ручной клади — если она не соответствует допустимым габаритам, бортпроводники только фотографируют ее, чтобы скорректировать работу наземной службы.

«В перевозке могут отказать только в том случае, если клиент ведет себя агрессивно и угрожает сотрудникам авиакомпании или другим клиентам», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в США мужчина может отправиться на 20 лет в тюрьму за то, что он выпрыгнул из движущегося самолета в международном аэропорту Лос-Анджелеса.