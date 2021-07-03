В Москве за сутки выявили 7 446 заражений коронавирусом, сообщил оперштаб.

Кроме того, за сутки были госпитализированы 1 756 человек, скончались 116 пациентов, вылечились 5 869 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 734 человека. Таким образом, всего в столице зафиксировали 1 380 151 заражение, 22 784 смерти и 1 176 793 выздоровления.

В России пятый день подряд фиксируются рекорды по числу смертей от коронавируса: 3 июля выявили 697 летальных исходов. 2 июля умерли 679 пациентов, 1 июля — 672, 30 июня — 669, 29 июня — 652. С начала пандемии в России скончались 137 262 человека.

За прошедшие 24 часа также заразились 24 439 человек, всего — 5 585 799. Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (7 446), Подмосковье (2 596) и Санкт-Петербурге (1 733).