В Кабардино-Балкарии уничтожены пять боевиков

В пригороде Нальчика во время контртеррористической операции были нейтрализованы пять боевиков, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В результате состоявшейся перестрелки пятеро бандитов уничтожены. Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет», — сказали в НАК.

Подчеркивается, что на месте осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Утром, 3 июля, на территории городского округа Нальчика и некоторых других районов был введен режим контртеррористической операции (КТО). В период режима КТО до особого распоряжения на данных территориях будет действовать ряд мер и временных ограничений. Так, речь идет о проверке у физических лиц документов, удостоверяющих личность, усилении охраны общественного порядка, ведении контроля телефонных переговоров.