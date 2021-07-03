Украина направила буксир к своему терпящему бедствие судну в Черном море

Украина направила буксир к терпящему бедствие украинскому рыболовецкому судну в Черном море. Об этом сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, передает РИА «Новости».

«Мы в процессе сейчас не участвуем. Находимся на связи с украинской стороной. Сейчас подходит буксир из Очакова, направленный по заказу судовладельца. Они занимаются этим вопросом», — сказал он.

По словам Кравченко, угрозы жизни людей и риска экологии нет.

Ранее сообщалось, что ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России направился в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна «ОД-2592».

Позже стало известно, что жизни экипажа украинского рыболовного судна «ОД-2592» ничего не угрожает. На катере находились четыре человека.