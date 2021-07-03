Полицейский включил песню Тейлор Свифт, чтобы активисты не смогли опубликовать видео с ним на YouTube

В США полицейский включил на своем телефоне песню Тейлор Свифт, чтобы снимавший его активист, не смог загрузить видео с ним на YouTube из-за нарушения авторских прав, сообщает BBC.

Видеохостинг регулярно удаляет видео, которые нарушают авторские права на музыку.

Ролик был снят членами объединения «Антиполицейский террор» (APTP).

Некоторые из них протестовали у здания суда Окленда, где проходили слушания по делу офицера Сан-Леандро, обвиняемого в непредумышленном убийстве чернокожего мужчины.

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