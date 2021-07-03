В Москве в субботу ожидается до +25°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в субботу, 3 июля, будет до +25°С. В столице будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +23...+25°С. Ожидается северный, северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +14...+16°С. Ожидается северо-восточный ветер 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 746 мм рт. ст.

Ранее климатологи опровергли информацию, что в июле в Москве и Подмосковье будет наблюдаться экстремальная засуха.