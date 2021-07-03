Масштабный пожар охватил крышу пятиэтажки на Кубани

В городе Горячий Ключ в Краснодарском крае горит кровля жилого пятиэтажного дома, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве сообщили, что пожар произошел в доме, расположенном на улице Ярославского.

«Установлено, что произошло возгорание кровли в жилом 5-этажном доме на площади 400 кв. м», — сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что в результате было эвакуировано 100 человек.

Информация о пострадавших и другие подробности не приводятся.

Ранее в Краснодаре на Российской улице загорелся мансардный этаж жилого дома. Из здания были эвакуированы около 300 человек, их разместили в одной из местных школ. Площадь пожара составила 4,4 тыс. кв. м.