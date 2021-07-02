Животные в зоопарке Ижевска не пострадали от выброса хлора

Животные ижевского зоопарка, который находится рядом с городской станцией подъема воды, где произошел выброс хлора, не пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Государственного зоологического парка Удмуртии Светлану Малышеву.

«Все в штатном режиме, животные все внутри помещений, у них у всех включен кондиционер и есть воздухообмен. Запах [хлора] есть, сотрудники безопасности, которые охраняют зоопарк, его ощущают», — рассказала Малышева.

По ее словам, работники зоопарка так же не пострадали.

Ранее стало известно, что утечка хлора в Ижевске локализована на уровне склада. В пресс-службе «Ижводоканала» рассказали, что ситуация с утечкой хлора не повлияет на водоснабжение города.

2 июля на территории микрорайона Городок Металлургов в Ижевске произошел выброс хлора, людей попросили покинуть территорию. В администрации города уточнили, что произошла разгерметизация одной из емкостей с хлором, весом около 800 кг. При этом превышения концентрации хлора в жилом секторе не было. Пострадавших в результате утечки нет.