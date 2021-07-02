Путин посмертно наградил орденами Мужества убитых в Сочи судебных приставов

Судебные приставы Альберт Агозян и Андраник Матевосян, убитые 9 июня жителем Сочи во время исполнения служебных обязанностей, посмертно награждены орденами Мужества. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте kremlin.ru.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Агозяна Альберта Артемовича и Матевосяна Андраника Хачиковича», — говорится в документе.

9 июня судебные приставы-исполнители, направленные Адлерский судом для выселения жителей дома №81 на улице Просвещения, были застрелены 60-летним местным жителем, который также ранил еще одного человека.

По данным МВД, стрельба произошла в результате конфликта при выселении. Дом, возле которого произошел инцидент, был признан самостроем.

СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении мужчины. Прокуратура Краснодарского края взяла ход расследования уголовного дела на контроль.