Лукашенко заявил об обнаружении в Белоруссии «спящих» террористических ячеек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, в республике раскрыты «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Об этом сообщает госагентство «БелТА».

«Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ», — сказал глава государства.

По его словам, в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Ранее Лукашенко сообщил, что в стране завершилась масштабная антитеррористическая операция, по итогам которой он «предъявит претензии» руководству Германии. Политик подчеркнул, что теперь Белоруссия будет «предъявлять претензии не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии». Он обещал раскрыть подробности позднее.

Представитель министерства иностранных дел Германии Андера Зассе в свою очередь заявила, что ведомство не будет комментировать заявления президента Белоруссии.