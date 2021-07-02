В Афганистане задержали мужчину, который нес на рейс взрывчатку в музыкальном инструменте

Спецслужбы Афганистана предотвратил попытку взрыва рейса в провинции Герат, сообщил директорат по вопросам безопасности страны в Twitter.

«Террорист под видом артиста попытался проникнуть в самолет, со знанием дела разместив бомбу, гранату и химические вещества внутри музыкального инструмента. Сотрудники Генерального директората национальной безопасности предотвратили план террористической атаки на рейсе Герат-Кабул», — говорится в заявлении.

Спецслужбы утверждают, что мужчина намеревался воспользоваться взрывчаткой во время полета.

Ранее сообщалось, что на Украине неизвестный потребовал $1 млн и вертолет, угрожая взорвать ТЦ.