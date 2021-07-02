В Костроме санитарка избила пациентку

В костромской больнице санитарка несколько раз ударила сопротивляющуюся пациентку. Кадры случившегося опубликовал Telegram-канал издания Baza.

Санитарка работает в травматологическом отделении городской больницы Костромы. На кадрах видно, как сотрудница бьет женщину, лежащую в палате. Пострадавшая кричит от страха и боли.

Сотрудницу медучреждения отстранили от работы — на какой срок, не уточняется. Местный департамент здравоохранения проводит проверку в больнице.

Ранее сообщалось, что в Подольске полицейского ударили ведром за то, что он заступился за девушек.