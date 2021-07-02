В Костроме санитарка избила пациентку
Анастасия Лежепекова
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В костромской больнице санитарка несколько раз ударила сопротивляющуюся пациентку. Кадры случившегося опубликовал Telegram-канал издания Baza.
Санитарка работает в травматологическом отделении городской больницы Костромы. На кадрах видно, как сотрудница бьет женщину, лежащую в палате. Пострадавшая кричит от страха и боли.
Сотрудницу медучреждения отстранили от работы — на какой срок, не уточняется. Местный департамент здравоохранения проводит проверку в больнице.
Ранее сообщалось, что в Подольске полицейского ударили ведром за то, что он заступился за девушек.