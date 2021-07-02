На Кубани по делу о шпионаже приговорили к 8 годам колонии лейтенанта запаса

Лейтенанта запаса Андрея Пикулу приговорили к восьми годам лишения свободы за шпионаж. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, передает ТАСС.

Отмечается, что он полностью признал свою вину.

«Совокупность смягчающих обстоятельств суд счел исключительной и назначил ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкциями ст. 275 УК РФ — лишение свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — отметили в суде.

Также суд лишил мужчину звания лейтенанта запаса.

Как постановил суд, Пикула был завербован иностранной разведкой в 2018 году. Мужчина должен был заниматься сбором данных, составляющих государственную тайну России и представляющую интерес для другого государства. Пикула передавал информацию сотруднику разведывательного управления иностранного государства, пока его действия не были пресечены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что суд в Москве признал законным приговор Карине Цуркан, получившей 15 лет за шпионаж.