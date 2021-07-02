В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом во многих регионах, в том числе в Москве, остается напряженной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

«Ситуация, конечно, напряженная в целом ряде регионов. Вы знаете, что в Москве в среднем в три раза выше уровень заболеваемости, чем в среднем по России, в Питере тоже достаточно печально», — сказал он.

По его словам, оперативные штабы и главы регионов напряженно работают и реализуют свои особые полномочия. Песков подчеркнул, что страна столкнулась с «коварным врагом» в виде коронавируса и его новых штаммов.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что московские власти будут постоянно держать в резерве койки в больницах для пациентов с коронавирусом. Москвичей с ОРВИ также обязали соблюдать самоизоляцию.

За последние сутки в городе выявили 6 893 заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 1 372 705. В столице зафиксировано 22 668 смертей и 1 170 924 выздоровления.