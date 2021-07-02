Ракова: потеря обоняния и сухой кашель встречаются у заболевших индийским штаммом реже

В Москве штамм «дельта», обнаруженный в Индии, вытеснил все остальные. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается напряженной. Сейчас в Москве доминирует новый индийский штамм, который называется «дельта». Он, по сути, вытеснил все предыдущие штаммы», — сообщила Ракова.

По ее словам, меняются и симптомы коронавируса: в первые дни заболевания их сложно отличить от обычной простуды.

«Такие отличительные черты, которые отличали вирус предыдущего (штамма), такие как потеря обоняния, потеря вкуса, сухой кашель, стали встречаться намного реже», — рассказала Ракова.

Вирусологи предупреждают, что заболевшие индийским штаммом стали выделять больше частиц инфекции: если раньше переносчик инфекции заражал 2-3 человек, то заболевший индийским вариантом коронавируса может передать болезнь 5-6 людям.

За последние сутки в столице было выявлено 6 893 новых случаев коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что уровень заболеваемости коронавирусом в Москве в три раза превышает средний показатель по стране. При этом количество пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, за две недели выросло почти в два раза и составило 709 человек.