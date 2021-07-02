Повторная вакцинация станет доступна в Санкт-Петербурге 5 июля

Повторная вакцинация от коронавируса начнется в Санкт-Петербуге 5 июля и будет доступна для граждан, привившихся или переболевших более полугода назад. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице во «ВКонтакте».

Проводиться она будет доступными в городе зарегистрированными вакцинами.

«С учетом того, что вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» остались в городе в ограниченном количестве, а вакцина «Спутник Лайт» еще не поступила, на данном этапе повторная вакцинация будет производиться вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V)», — сообщил Лисовец.

Получить прививку можно будет в любом стационарном или мобильном пункте на территории Санкт-Петербурга при предъявлении паспорта и СНИЛС.

Проводить повторную вакцинацию будут без предъявления анализов на антитела. Лисовец напомнил, что согласно позиции ВОЗ, титр антител значения не имеет.

В Москве повторная вакцинация от коронавируса началась 1 июля. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, ее будут проводить Спутником V» и «Спутником Лайт» вне зависимости от того, каким препаратом человек прививался первый раз.