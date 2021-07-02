Появились подробности о причине взрыва в жилом доме в Москве

Взрыв произошел в жилом доме на Качалинской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На Качалинской улице на восьмом этаже жилого дома. Горения не наблюдается. Проводится разведка», — говорится в сообщении.

На место прибыли пожарные, машины скорой помощи и Мосгаза. На данный момент производится эвакуация жильцов.

«На балконе на восьмом этаже взорвались три газовых баллончика для заправки зажигалок. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил источник.

Уточняется, что в квартире в момент происшествия находилась одна женщина.

Ранее в МЧС сообщили, что в жилом доме в Нижнем Новгороде взорвался газ, из-за чего пострадали три человека. Сообщение о взрыве в Сормовском районе Нижнего Новгорода по улице Светлоярской, 12 поступило в 6.57 по московскому времени. В доме разрушились межэтажные перекрытия и перегородки.