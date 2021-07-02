В центре Москвы произошел взрыв в жилом доме

В центре Москвы в жилом доме произошел взрыв, об этом сообщает Telegram-канал «112».

«В здании нарушены остекления, открытого горения нет», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, никто не пострадал, в настоящий момент идет эвакуация жильцов. Официальных комментариев не поступало.

Ранее в МЧС сообщили, что в жилом доме в Нижнем Новгороде взорвался газ, из-за чего пострадали три человека. Сообщение о хлопке в Сормовском районе Нижнего Новгорода по улице Светлоярской, 12 поступило в 6.57 мск. В доме разрушились межэтажные перекрытия и перегородки.