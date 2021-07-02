В Москве задержали мужчину за торговлю поддельными сертификатами о вакцинации

В Москве правоохранители задержали мужчину, который торговал поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса и справками о наличии антител. Об этом сообщается на сайте «МВД медиа».

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе проверочной закупки посредством одного из мессенджеров приобрели сертификат о вакцинации против COVID-19, якобы выданный одной из городских поликлиник, а также справку о прохождении лабораторного исследования на антитела к коронавирусу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что документы были оформлены в «популярном центре клинической диагностики Москвы». В ходе проверки было установлено, что сертификат и справка поддельные. После этого 33-летний ранее судимый мужчина был задержан, против него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что правоохранители Москвы возбудили 44 уголовных дела из-за незаконного оборота поддельных медицинских документов, связанных с коронавирусом.