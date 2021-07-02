В Иркутской области арестовали девушку-подростка, зарезавшую ножом сверстника

Несовершеннолетняя из Иркутской области, обвиняемая в убийстве ровесника ножом, помещена под арест, сообщает региональное управление СК.

«Братский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Она арестована на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СК.

Ранее сообщалось, что в центре Братска шестнадцатилетняя девочка-подросток ударила сверстника ножом в сердце, пострадавший скончался по дороге в больницу.

Позже стали известны подробности случившегося и появилось видео нападения.