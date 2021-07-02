В Москве в пятницу ожидается до +25°С

В Москве в пятницу, 2 июля, ожидается до +25°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +23 до +25°C. Будет облачно с прояснениями, по области местами возможен кратковременный дождь. Ветер примет северное направление, его скорость составит 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до +14...+16°C. Сохранится облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер будет северным, северо-восточным, сохранит скорость 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем и ночью составит 745 мм ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жаркая погода вернется в Москву в середине следующей недели.