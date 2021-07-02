Обанкротившиеся «Бойскауты Америки» заплатят $850 млн жертвам насилия

Организация «Бойскауты Америки» пришла к соглашению о компенсациях с пострадавшими от сексуального насилия, сообщает Reuters.

Организация договорилась с представителям более 60 тысяч пострадавших, общий размер выплат составит $850 млн. Как заявили в группах, представляющих пострадавших, значительная часть истцов поддерживает предложение «Бойскаутов Америки».

Достигнутая договоренность должна быть одобрена судом.

Ранее сообщалось, что «Бойскауты Америки» объявили о банкротстве из-за исков о сексуальном насилии — как пояснили в организации, эта процедура необходима, чтобы государство помогло выплатить компенсации всем пострадавшим.

В августе 2020 года правозащитники подали иск в уголовный суд Нью-Йорка против организации «Бойскауты Америки». По данным СМИ, около 7,5 тыс. скаут-мастеров с 1944 года совершили действия насильственного характера в отношении более 12 тыс. мальчиков. Официально обвинения были предъявлены 180 сотрудникам организации