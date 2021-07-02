В Москву вернется жара в середине следующей недели

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жаркая погода вернется в Москву в середине следующей недели, сообщает ТАСС.

«К середине следующей недели мы выходим на штурм 30-градусной высоты. В среду уже будет 28-30 градусов, в четверг — 29-31 градус, в пятницу — 30-32 градуса. Это будет такое настоящее лето с превышением температурного фона на 5-7 градусов», — заявил Тишковец.

Синоптик уточнил, что новая волны жаркой погоды не будет такой экстремальной, какой была июньская жара, сменившаяся «суперливнем».

«Это не будет повторение той жары, которая была у нас накануне, которая ознаменовалась пятью рекордами за месяц. Здесь, во-первых, антициклон скандинавский, он всегда чуть-чуть более прохладный. Он как раз будет обеспечивать сдерживающий фактор, как северо-восточная тяга ветров. Такой освежающий фактор. Жара не будет наступать так интенсивно, как это было недавно», — рассказал Тишковец.

Он заверил, что в июле в Москве будет большое количество солнечных дней.

Ранее климатологи опровергли информацию об аномальной засухе в июле.