Финляндия призвала своих граждан не ездить в Россию из-за ситуации с COVID-19

Департамент здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) призвал сограждан не ездить в Россию из-за ситуации с COVID-19 в стране, сообщает портал телерадиовещания Yle.

В THL подчеркнули, что главной причиной беспокойства является более заразный штамм COVID-19 «дельта». При этом сроки действия рекомендации департамента, подчиненного министерству социального обеспечения и здравоохранения Финляндии, не указаны.

Как отмечает СМИ, почти 400 случаев COVID-19, выявленных за последнее время, были обнаружены у вернувшихся домой финских футбольных болельщиков, которые присутствовали на игре Финляндии с Бельгией 21 июня в Санкт-Петербурге в ходе «Евро-2020». Среди них оказались в том числе заболевшие штаммом «дельта».

В ведомстве уточнили, что путешественники, прибывающие из России в Финляндию, должны сдать тест на коронавирус на границе, а затем еще один – в течение 72 часов по прибытии в страну. В ожидании результатов эти лица должны самоизолироваться.

1 июля стало известно, что в России выявляют максимальное число смертей от коронавируса третий день подряд.