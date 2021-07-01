Ученые из США назвали быстрый и легкий способ снизить давление без лекарств

Ученые из университета штата Колорадо в Боулдере в США пришли к выводу, что пятиминутная дыхательная тренировка под названием Inspiratory Muscle Strength Training (IMST, Силовая тренировка на вдохе) помогает снизить артериальное давление и улучшить состояние сосудов без медикаментов. Текст исследования опубликован в Journal of the American Heart Association.

Комплекс IMST был разработан в 1980-х годах в качестве системы помощи пациентам с острыми респираторными заболеваниями. Благодаря этой тренировке можно укрепить диафрагму и другие дыхательные мышцы. Во время нее необходимо сделать сильный вдох через специальное устройство, которое оказывает сопротивление, то есть втягивает воздух обратно.

В современном эксперименте приняли участие 36 человек в возрасте от 50 до 79 лет с повышенным систолическим артериальным давлением (показывает давление в артериях в момент, когда сердце сжимается и выталкивает кровь в артерии). Половина респондентов выполняла IMST с высоким сопротивлением в течение 6 недель, другие — находились в группе плацебо. При этом никто из них не знал, в какой группе находится.

Согласно исследованию, давление участников группы, выполнявшей IMST с высоким сопротивлением, упало в среднем на 9 пунктов. Ученые отмечают, что такой эффект сопоставим с реакцией на некоторые препараты. Кроме того, подобное снижение превышает результат, которого можно достичь, если ходить по 30 минут в день пять раз в неделю.

«Мы определили новую форму терапии, которая снижает артериальное давление без фармакологических препаратов и с гораздо большей эффективностью, чем аэробные упражнения», — сказал один из авторов исследования Дуг Силс.

Кроме того, у всех, кто тренировался по системе IMST, на 45% улучшилась функция сосудов, а также значительно увеличился уровень оксида азота и снизились маркеры воспаления и окислительного стресса, которые повышают риск сердечного приступа.

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