Врач рассказал, как быть при отсутствии аппетита в жару

Слабый аппетит характерен для жары, но это не значит, что можно совсем ничего не есть, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко.

Он указал, что принимать пищу хотя бы понемногу необходимо — для регуляции пищевого поведения требуется по меньшей мере 200 граммов еды и 150 граммов напитка.

«Объедаться не надо, а легкие приемы пищи в течение дня рекомендуются, какая-то минимальная пищевая стимуляция должна быть.. Это позволит в том числе избежать вечернего зажора», — заявил специалист.

Летом в свой рацион нужно обязательно добавить свежие фрукты, но только после основного приема пищи, «на десерт», уточнил Обложко.

По словам врача, кислые продукты помогут справиться с летним зноем — такая пища рефлекторным образом снижает температуру тела.

Кроме того, важно добавлять в рацион продукты, которые помогут сохранить баланс микроэлементов, которые тело усиленно теряет вместе с потом — по мнению диетолога. с этой задачей хорошо справляются помидоры и морепродукты.

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