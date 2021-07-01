В Москве объявлен желтый уровень опасности не из-за жары

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в Москве 1 июля, следует из данных Гидрометцентра.

Днем в столице будет 20–22 градуса, ночью температура существенно опустится и может достигать до 13 градусов тепла.

Ветер северный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 1 июля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление около 746 мм рт. ст.

Индекс ультрафиолетового излучения в Москве преимущественно будет низким — лишь в районе 16:00 он ненадолго повысится до средних значений, которые могут потребовать защитных средств.

Накануне ливни завершили жаркий период в столице — в отдельных районах города прошли ливни с грозой и градом, ожидалось шквалистое усиление ветра до 23 м/с.