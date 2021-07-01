В России утвердили правила выплаты пособий беременным и родителям-одиночкам

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выплаты регулярных пособий беременным женщинам и одиноким родителям.

«Утвердить прилагаемые правила назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», — говорится в документе, размещенном на сайте кабмина.

С 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Кабмин выделил более 46 млрд рублей на эти пособия.

Ранее юрист перечислил выплаты, ожидающие россиян летом.