В России изменились сроки регистрации по месту пребывания

Сроки регистрации по месту пребывания в России сократились — теперь они составляют один день вместо трех. Изменение вводится постановлением правительства.

Обновление вступает в силу 1 июля.

«Органы регистрационного учета не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от гражданина или от лица, ответственного за прием и передачу в орган регистрационного учета документов...регистрируют граждан по месту пребывания в жилых помещениях, не являющихся местом их жительства, в установленном порядке и выдают гражданину... свидетельство о регистрации по месту пребывания», — говорится в документе.

По желанию гражданина свидетельство может быть направлено по почте по адресу жилого помещения, указанного в заявлении, либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью должностного лица органа регистрационного учета, отмечается в постановлении.

Ранее сообщалось, что в Москве изменились правила подачи заявлений в ЗАГС.