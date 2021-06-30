Минздрав рассказал о сроках «экстренной» вакцинации в России

«Экстренная» вакцинация против новой коронавирусной инфекции будет проводиться в России до момента достижения коллективного иммунитета, уровень которого должен составить не менее 60% взрослого населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временные методические рекомендации Минздрава о вакцинации населения от COVID-19.

«Вакцинация и повторная вакцинация граждан, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), разделяется на «рутинную» и «экстренную». <...> До достижения уровня коллективного иммунитета населения проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 по эпидемическим показаниям после шести месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации («экстренная» вакцинация)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после достижения указанного целевого показателя уровня коллективного иммунитета необходимо осуществить переход на «рутинную» вакцинацию в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания, вакцинации или ревакцинации против новой коронавируса.

Однако при этом у гражданина сохраняется право по его желанию пройти вакцинацию или повторную вакцинацию через шесть месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации, подчеркивается в рекомендациях.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения России заявили о том, что в стране началась повторная вакцинация против COVID-19 и вакцинация переболевших.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».