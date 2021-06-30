Аксенов оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму

В Крыму наблюдается негативная динамика с распространением коронавируса, заявил глава региона Сергей Аксенов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас динамика, к сожалению, негативная. За неделю подтверждено 1726 случаев новой коронавирусной инфекции», — сказал он.

По его словам, за семь дней также были зафиксированы 1327 случаев внебольничной пневмонии и 43 летальных исхода. Как рассказал Аксенов, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Симферополе, Ялте и Алуште.

В Крыму коронавирусом заразились 48 тыс. человек, почти полторы тысячи пациентов умерли.

Ранее стало известно, что жительница Санкт-Петербурга, у которой был коронавирус, оставалась заразной в течение 11 месяцев, тем самым она установила рекорд.