ЕСПЧ присудил выплатить компенсацию в €15 тыс. родителям убитой в 2002 россиянки

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить родителям убитой в 2002 году россиянки Светланы Карамовой компенсацию за моральный ущерб в €15 тыс. из-за того, что власти России не провели надлежащего расследования ее убийства. Об этом сообщается на сайте суда.

«Суд отмечает, что неспособность властей долгое время дать удовлетворительные ответы на вопросы касательно смерти С.К. [Светланы Карамовой — прим. Газеты.ru] причинила сильные душевные страдания. С учетом всех материалов, имеющихся в распоряжении, а также на основе справедливых оценок суд присуждает заявителям компенсацию морального ущерба в размере 15 тысяч евро, плюс любые налоги, которые могут взиматься с этой суммы», — говорится в постановлении ЕСПЧ.

В постановлении подчеркивается, что первое обследование места преступления не был тщательным, что стало причиной потери важных улик. Правоохранительные органы не отрабатывали версию похищения Карамовой, а также возможной причастности к ее смерти сотрудников местной милиции. При этом родителей погибшей к расследованию дела практически не допускали, считает суд.

17-летняя Светлана Карамова была убита в марте 2002 года в городе Стерлитамак. Девушка была изнасилована и задушена. Милиционеров, задержанных по результатам ДНК-экспертизы, вскоре отпустили, преступников так и не нашли. В 2008 году родители Карамовой подали иск в ЕСПЧ, требуя компенсации за неэффективное расследование дела.

Ранее сообщалось, что родственники жертв катастрофы Ту-154 под Сочи обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой признать нарушенным их право на справедливое судебное разбирательство.