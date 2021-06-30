Греция меняет правила въезда для россиян

Правила въезда россиян в Грецию будут скорректированы с 06.00 (07.00 мск) 30 июня, сообщает греческое управление гражданской авиации.

«Все путешественники, постоянно проживающие в России, при въезде в Грецию должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста [на коронавирус]. Эта мера является обязательной и распространяется на всех пассажиров, постоянно проживающих в России, независимо от того, вакцинированы они или нет», — говорится в сообщении.

При этом ПЦР-тест на COVID-19 должен быть сдан не ранее чем за 72 часа до въезда в страну, экспресс-тест — не ранее чем за 48 часов.

Кроме того, после прибытия в Грецию россияне должны будут вновь сдать тест на коронавирус. Если результат окажется положительным, путешественники будут помещены на карантин на 10 дней, в последний день карантина они должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

С 14 мая Греция открыла границы для туристов из 26 государств. Впоследствии власти страны продлили разрешение на въезд до 3 июля.