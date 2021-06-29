Москвичей предупредили, что супержаркой погоды в городе пока не прогнозируется

Июльская погода в Москве станет неоднородной, при этом аномальной жары не прогнозируется. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоспециалиста, второй месяц лета принесет теплые и прохладные дни.

«Вернется ли такая жара? Дело в том, что погода в июле в Москве ожидается неоднородная: будет и тепло, и прохладно, и небольшие дожди», — отметил Вильфанд.

Синоптик уточнил, что в первые пять дней нового месяца жаркой погоды в городе точно не будет. В Гидрометцентре предупредят москвичей о жаркой погоде за два-три дня, обратил внимание он.

В среду, 30 июня, днем ожидается 19-21°C, в четверг и пятницу — 22-24 °C. В субботу, 3 июля, воздух прогреется до 26 °C, а к воскресенью — до 28°C.

Ранее сообщалось, что москвичей ждут холодные ночи и дожди. В ночь на 30 июня температура в Москве и Московской области уменьшится в два раза и будет достигать 13 °C. Ночью возможны кратковременные дожди и грозы.

Также сообщалось, что «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве действовал восемь дней подряд. В регионе была объявлена высокая пожароопасность.