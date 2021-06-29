Гинцбург: переболеть COVID-19 в легкой форме — не значит защититься

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал вакцинироваться людей, переболевших коронавирусом в легкой форме, сообщает РИА «Новости».

Об этом врач сказал во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Сейчас мы знаем, что наша страна обладает эффективной вакциной против COVID-19, это вакцина «Спутник V», которую надо максимально быстро и широко использовать, чтобы прекратить пандемию, во всяком случае на территории РФ, так как это заболевание очень коварное и просто переболеть в легкой форме — это не значит защититься от этого заболевания», — пояснил Гинцбург.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинировать от коронавируса 60% населения России к осени текущего года не получится.

По данным на 29 июня, в России за сутки выявили 20 616 случаев коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».