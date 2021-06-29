В «Векторе» оценили влияние погоды на распространение коронавируса

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов оценил влияние погоды на распространение коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Погода не оказывает большого влияния на распространение коронавируса, но когда на улице очень жарко или очень холодно, то людей на улице меньше, они реже вместе гуляют, и в основном проводят время в помещении, где прохладнее в жару или теплее в холод. Тогда можно сказать, что погода опосредовано влияет», — сказал он.

Семенов уточнил, что вирус чуть хуже передается при солнечном свете и ультрафиолете, когда очень сухо и достаточно жарко.

При этом он отметил, что при умеренно-влажном климате, как в Москве, и при температуре воздуха +32-35°C вирус «прекрасно передается».

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценила влияние жары на интенсивность циркуляции коронавируса.