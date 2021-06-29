В Германии заявили о важности сотрудничества с Китаем и Россией в борьбе с пандемией

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в вопросах борьбы с пандемией коронавируса важно сотрудничество с Россией и КНР. Такое заявление он сделал по прибытии на встречу представителей МИД стран Группы двадцати (G20).

«Важно, что мы здесь сидим за столом переговоров с такими странами, как Россия и Китай. Мы обратим внимание на то, что мы не разделяем их вакцинную дипломатию», — сказал дипломат.

По его словам, речь не должна идти о достижении краткосрочных геостратегических преимуществ в том, что касается кампании по вакцинации от COVID-19. Маас отметил, что государствам следует вместе бороться с пандемией.

«Каждый из нас будет в безопасности только в том случае, если все будут в безопасности», — подчеркнул он.

Он добавил, что немецкие власти внимательно мониторят ситуацию с распространением дельта-штамма коронавирусной инфекции в России и Португалии.

С 29 июня обе страны официально внесены в Германии в список государств, где распространяются опасные мутации COVID-19. Это означает, что правила въезда в ФРГ ужесточаются. В частности, сокращается транспортное сообщение. При этом прибывающим из России или Португалии в Германию придется проходить 14-дневный карантин. Это правило распространяется и на тех, кто прошел полную вакцинацию или недавно переболел коронавирусом.

Накануне представитель немецкого Минздрава заявил, что ФРГ пока не будет признавать вакцинированными от коронавирусной инфекции тех, кто привился российским препаратом «Спутник V».