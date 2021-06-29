Минздрав предлагает запрашивать справку о вакцинации при плановой госпитализации

Минздрав России разработал проект приказа, согласно которому пациенты будут обязаны предоставлять справку о вакцинации при плановой госпитализации или получении санаторно-курортного лечения. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Проектом приказа предусмотрено при госпитализации пациентов в медицинские организации, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в плановой форме, а также при приеме в медицинские организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение, учитывать сведения о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (при наличии)», — сказано в пояснительной записке.

Инициатива была предложена с целью создания в медицинских организациях комфортных условий для пациентов, которым проведена вакцинация против коронавирусной инфекции.

Также в тексте отмечено, что проект Минздрава регулирует вопросы, связанные с организацией работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее Минтранс предложил верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации.