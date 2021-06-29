В Иерусалиме вспыхнули новые беспорядки из-за сноса дома в арабском районе

Столкновения между жителями Восточного Иерусалима и израильскими полицейскими произошли на месте сноса здания в районе Силуан, где преимущественно проживают арабы. Об этом сообщает местная полиция.

Отмечается, что правоохранители задержали трех палестинцев, подозреваемых в совершении хулиганства и нападениях на полицейских, которые прибыли в Силуан для выполнения приказа местных властей о сносе здания.

По данным пресс-службы полиции, протестующие бросали камни и нападали на правоохранителей, двое бойцов пограничной полиции получили травмы. Также были повреждены три припаркованные в этом районе машины.

Ранее в июне сообщалось, что в Иерусалиме в стычках палестинцев с полицией пострадали более 80 человек.

Столкновения палестинцев с полицией начались после того, как во вторник, 15 июня, в Старом городе Иерусалима прошел марш правых еврейских активистов с израильскими флагами.

До этого в мае на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа обменивались ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

20 мая власти Израиля одобрили предложение Египта по двустороннему прекращению огня в палестино-израильском конфликте.