В Подмосковье разрешили проводить мероприятия при отсутствии у части зрителей QR-кода

В Подмосковье допустили проведения спортивных и развлекательных мероприятий при отсутствии у части зрителей QR-кода, подтверждающего защиту от коронавируса. Соответствующее постановление подписал глава Московской области Андрей Воробьев.

Для этого организатор мероприятия должен обеспечить между зрителями соблюдение социальной дистанции в 1,5 м, организовать вход только по билетам с указанием места, а предельное количество зрителей в помещении должно составлять не более 50 человек одновременно.

Проведение мероприятий на открытом воздухе с частью зрителей без QR-кода возможно на таких же условиях, однако максимальное число зрителей составляет до 500 человек.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ограничили срок проживания в гостиницах без защиты от COVID-19.

QR-коды могут получить граждане, привившиеся от коронавируса и переболевшие в течение последних шести месяцев.