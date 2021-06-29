Появилась новая версия вакцины «ЭпиВакКорона» в шприц-дозах

Появилась новая версия российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в шприц-дозах. Об этом сообщили в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», где разработали препарат, передает РИА «Новости».

«Наряду с привычным форматом - в ампулах - вакцина «ЭпиВакКорона» теперь доступна в виде шприц-доз. Соответствующие изменения в регистрационное удостоверение внесены 28 июня», — говорится в сообщении.

В центре уточнили, что шприц-доза является готовым к использованию медицинским изделием. Препарат в новой форме удобнее использоваться не только в городах, но и в удаленных населенных пунктах.

«В случае шприц-дозы отсутствует один из этапов подготовки к вакцинации – набор препарата в шприц. Это полностью исключает вероятность ошибки, позволяет ускорить процедуру вакцинации и избежать формирования очередей», — рассказали в «Векторе».

Ранее генеральный директор «Векторп» Ринат Максютов рассказал, в чем отличие новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н» от более ранней «ЭпиВакКороны».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».