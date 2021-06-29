На Алтае обнаружили нелегальный детский лагерь

На Алтае в селе Инегень Онгудайского района обнаружили нелегальный детский лагерь. Об этом сообщило Управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

«Прокуратурой Республики Алтай проверена информация о размещении в селе Инегень Онгудайского района несанкционированного детского лагеря», — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, 20 июня в лагерь в сопровождении шестерых вожатых прибыли 34 ребенка из Москвы.

Проверка обнаружила нарушения законодательства: не соблюдалась норма площади на человека, некоторые дети спали на надувных матрацах на полу, не было тумбочек и шкафов для личных вещей, отсутствовали приборы для дезинфекции воздуха, не проводилась уборка. Кроме того, детям предоставили трехразовое питание вместо пяти приемов пищи.

Также оказалось, что лагерь не внесен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления и не подвергался проверке органами контроля и надзора.

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