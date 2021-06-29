В Петербурге с севшего на мель теплохода эвакуировали людей

В Санкт-Петербурге на Неве прогулочное судно село на мель, из-за чего больше 70 пассажиров были эвакуированы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

«В Центральном районе у Смольной набережной, 42 в акватории Невы произошла посадка на мель прогулочного судна «Моя мечта» (тип «Москва 10»). Эвакуированы на берег и размещены в автобусах 78 человек. На борту остался экипаж из семи человек», — сказано в сообщении.

Всего на корабле находились 85 человек, среди которых 63 ребенка. Разлива нефтепродуктов не произошло, никто не пострадал. Позже в МЧС сообщили, что судно сняли с мели.

Ранее в Петроградском районе Санкт-Петербурга теплоход «Палех» сел на мель, 30 пассажиров были эвакуированы.

Инцидент произошел около 21.00. На место выехали спасательные катера «Стремительный», «Раптор», а также катер поисково-спасательной службы. В 21.26 теплоход самостоятельно снялся с мели и уплыл. Судно не получило повреждений, никто не пострадал.