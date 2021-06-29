Жительница Ростовской области варила котят и скармливала их животным

Жительница города Шахты в Ростовской области варила котят и скармливала их своим животным, местная полиция начала проверку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Отмечается, что пенсионерка приютила несколько десятков кошек и собак в своей квартире на улице Красинская. Соседи пожаловались в полицию на неприятный запах в подъезде. Когда прибывшие на место правоохранители взломали дверь, то обнаружили заваленную мусором квартиру и множество животных. При этом женщина разделывала котят и варила их в большой кастрюле.

Всех выживших животных забрали волонтеры реабилитационного центра «Святобор».

«В квартире, похожей на большой мусорник, жили пожилая мать с 30-летней дочерью и бедные животные, которых забирали на рынке, где раздают в добрые руки котят и щенков, и еще их брали по объявлениям в интернете», — говорится на странице центра в Instagram.

Волонтеры приютили 41 котенка, взрослого кота и щенка.

Как уточняет реабилитационный центр, трупы животных, умерших своей смертью, также лежали в квартире, а на балконе сушились шкурки кошек и котят.

В конце мая сообщалось, что жительница Талицы убила котят и выпила их кровь.