Почти четверть пляжей в Крыму закрыли из-за подтопления

Приостановлена работа 83 пляжей в Крыму из-за ухудшения качества морской воды на пострадавших от подтопления территориях, сообщает Роспотребнадзор.

«В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, в связи с ухудшением качества морской воды приостановлена эксплуатация 83 пляжей. Контроль за состоянием зон рекреации продолжается» — говорится в сообщении.

Ведется мониторинг качества питьевой воды, воды поверхностных водоемов, морской воды, песка и гравия. Отмечается, что всего в 2,7 тыс. контрольных зон отдыха исследовано более 20,5 тыс. проб воды водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

Всего в Крыму функционирует 373 пляжа, напомнили в Роспотребнадзоре.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков.

Ранее глава администрации Ялты рассказала о сумме ущерба, который понес город из-за наводнений и селевых потоков.