В Сочи девушка сорвалась со скалы, делая селфи

В Сочи 26-летняя девушка во время отдыха на водопаде решила сделать селфи, поскользнулась и сорвалась вниз со скалы, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России.

«Спасатели.. выезжали в район водопада второго притока реки Кутарка. По словам звонившего в спасательный отряд МЧС очевидца, со скальной полки водопада, с высоты нескольких метров, упала девушка. Возможно, в результате падения, пострадавшая получила травму позвоночника», — говорится в сообщении.

Медики оказали пострадавшей первую помощь, после чего спасатели на носилках эвакуировали ее к машине скорой помощи. О других подробностях состояния девушки не сообщается.

Отмечается. что за прошедшие выходные спасатели ЮРПСО трижды эвакуировали людей из горно-лесной местности.

Ранее сообщалось, что девушка погибла, делая селфи на железнодорожном мосту в Ярославле.