Российские следователи пообещали раскрыть подробности убийства студентки из США

Следователи из России дали обещание родным американской студентки Кэтрин Сироу, которая была убита в Нижегородской области, раскрыть все подробности преступления, сообщает РИА Новости.

Мать погибшей заявила, что пока близкие не получили никаких документов, даже свидетельства о смерти Кэтрин.

«Мы еще не знаем о подозреваемом, расследование продолжается», — сказала она, отметив, что следствие обещало предоставить все данные.

Женщина рассказала, что ее дочь поехала в Россию учиться, чтобы стать адвокатам по миграции.

В середине июня без вести пропавшую в Нижегородской области студентку из США нашли мертвой. 34-летняя Кэтрин Сироу из Калифорнии училась в Нижегородском университете имени Лобачевского на адвоката. Перед исчезновением она успела отправить матери SMS, сообщив, что едет в машине с неизвестным.

Вскоре был задержан предполагаемый убийца. Он сознался в преступлении и показал место убийства. По словам мужчины, он нанес несколько ударов ножом в горло. Ранее 44-летний мужчина был судим за разбой и изнасилование.